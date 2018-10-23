Про це на сторінці на facebook повідомив міністр Мінінфраструктури Володимир Омелян.
Дивися повний текст Омелян розповів, що потрібно, щоб Україна була в лідерах виробників електрокарів.
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Додано: Вів 30 жов, 2018 16:42
Омелян розповів, що потрібно, щоб Україна була в лідерах...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Омелян розповів, що потрібно, щоб Україна була в лідерах виробників електрокарів.
Додано: Вів 30 жов, 2018 16:42
что бы такие как этот американец сидели и бабки украденные вернули... тогда и кары и все будет...
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