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Омелян розповів, що потрібно,
щоб Україна була в лідерах...

Омелян розповів, що потрібно, щоб Україна була в лідерах...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 16:42

Омелян розповів, що потрібно, щоб Україна була в лідерах...

Пропонуємо до обговорення:
Про це на сторінці на facebook повідомив міністр Мінінфраструктури Володимир Омелян.

Дивися повний текст Омелян розповів, що потрібно, щоб Україна була в лідерах виробників електрокарів.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 16:42

что бы такие как этот американец сидели и бабки украденные вернули... тогда и кары и все будет...
germ
 
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