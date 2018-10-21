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У центрі зайнятості столиці
назвали найвищі зарплати

У центрі зайнятості столиці назвали найвищі зарплати
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 17:11

У центрі зайнятості столиці назвали найвищі зарплати

Пропонуємо до обговорення:
Зарплата у вересні цього року в порівнянні з минулим роком цього періоду зросла на 12,9%.

Дивися повний текст У центрі зайнятості столиці назвали найвищі зарплати.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 17:12

Що за з/п? невже так багато людей отримують з/п в конвертах? Де ця довбана служба контролю?
З/П будь-якого директора в апріорі не може бути менше 1 000 долл і це чистими. В іншому випадку - це лошара а не директор.
P.S.: Що саме цікаве - податком обкладаються ставка+премія+бонуси+надбавки, а статистика ведеться тільки по ставці. Що за брєд? І когось ставка 3500грн, а надбавки - 50 000грн, а у когось ставка 25 000грн, зато надбавки 3500грн.
Тому в такому вигляді данна стаття абсолютно ні про що.

До речі, середня з/п програмістів Києва - 55 000грн/міс і це без бонусів. Чому їх не врахували? Вони зашкалюють?
Середня з/п в кабінеті міністрів - 60 000грн/міс(а це вже з надбавками). Чому їх не врахували?
jeugen
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 17:36

Re: У центрі зайнятості столиці назвали найвищі зарплати

  jeugen написав:невже так багато людей отримують з/п в конвертах?

Наздзвичайно багато
  jeugen написав:Що саме цікаве - податком обкладаються ставка+премія+бонуси+надбавки, а статистика ведеться тільки по ставці.

Ні, статистика ведеться по всьому разом. Власне, преміями з надбавками зумовлюється більш високий показник середніх ЗП у грудні
Faceless
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