Зарплата у вересні цього року в порівнянні з минулим роком цього періоду зросла на 12,9%.
Дивися повний текст У центрі зайнятості столиці назвали найвищі зарплати.
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Додано: Вів 30 жов, 2018 17:11
У центрі зайнятості столиці назвали найвищі зарплати
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У центрі зайнятості столиці назвали найвищі зарплати.
Додано: Вів 30 жов, 2018 17:12
Що за з/п? невже так багато людей отримують з/п в конвертах? Де ця довбана служба контролю?
З/П будь-якого директора в апріорі не може бути менше 1 000 долл і це чистими. В іншому випадку - це лошара а не директор.
P.S.: Що саме цікаве - податком обкладаються ставка+премія+бонуси+надбавки, а статистика ведеться тільки по ставці. Що за брєд? І когось ставка 3500грн, а надбавки - 50 000грн, а у когось ставка 25 000грн, зато надбавки 3500грн.
Тому в такому вигляді данна стаття абсолютно ні про що.
До речі, середня з/п програмістів Києва - 55 000грн/міс і це без бонусів. Чому їх не врахували? Вони зашкалюють?
Середня з/п в кабінеті міністрів - 60 000грн/міс(а це вже з надбавками). Чому їх не врахували?
Додано: Вів 30 жов, 2018 17:36
Re: У центрі зайнятості столиці назвали найвищі зарплати
Наздзвичайно багато
Ні, статистика ведеться по всьому разом. Власне, преміями з надбавками зумовлюється більш високий показник середніх ЗП у грудні
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