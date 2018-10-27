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Чому не можна оскаржити рішення про підвищення ціни на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 30 жов, 2018 17:16
Пропонуємо до обговорення:
З 1 листопада підніметься ціна на газ.
Дивися повний текст Чому не можна оскаржити рішення про підвищення ціни на газ для населення - Ляпіна
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R2
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Додано: Вів 30 жов, 2018 17:16
Конечно же вся прибыль от этого пойдёт учителям и медикам.
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