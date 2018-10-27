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Чому не можна оскаржити рішення
про підвищення ціни на...

Чому не можна оскаржити рішення про підвищення ціни на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 17:16

Чому не можна оскаржити рішення про підвищення ціни на...

Пропонуємо до обговорення:
З 1 листопада підніметься ціна на газ.

Дивися повний текст Чому не можна оскаржити рішення про підвищення ціни на газ для населення - Ляпіна.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 17:16

Конечно же вся прибыль от этого пойдёт учителям и медикам.
anton_gms
 
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