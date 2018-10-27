З 1 листопада підніметься ціна на газ.
Дивися повний текст Чому не можна оскаржити рішення про підвищення ціни на газ для населення - Ляпіна.
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Додано: Вів 30 жов, 2018 17:16
Чому не можна оскаржити рішення про підвищення ціни на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Чому не можна оскаржити рішення про підвищення ціни на газ для населення - Ляпіна.
Додано: Вів 30 жов, 2018 20:46
в связи стем, что решения правительство до сих пор не опубликовано, новая цена не может применяться с 1 ноября - пусть в правительстве для начала почитают типовой договор поставки газа...
Додано: Вів 30 жов, 2018 21:09
Re: Чому не можна оскаржити рішення про підвищення ціни на..
Не, что вы все пойдет на боеприпасы, ну те которые на складах потом окажутся , вот как в Калиновку например или Сватово или Балаклею, ///Учителя и медики потом могут задать неудобный вопрос - Зинка а деньги где??))) а так Поллитрак знает что делать..) ну что бы вопросов не задавали.
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