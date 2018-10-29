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Українцям продавали паспорти Болгарії по 5 тис. євро
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 30 жов, 2018 17:44
Пропонуємо до обговорення:
У Болгарії затримали близько 20 осіб за продаж болгарських паспортів громадянам України, Молдови, Македонії, повідомляє "Радіо Свобода".
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Додано: Вів 30 жов, 2018 17:44
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