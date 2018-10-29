RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Українцям продавали паспорти
Болгарії по 5 тис. євро

Українцям продавали паспорти Болгарії по 5 тис. євро
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 17:44

Українцям продавали паспорти Болгарії по 5 тис. євро

Пропонуємо до обговорення:
У Болгарії затримали близько 20 осіб за продаж болгарських паспортів громадянам України, Молдови, Македонії, повідомляє "Радіо Свобода".

Дивися повний текст Українцям продавали паспорти Болгарії по 5 тис. євро.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 85327
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 120 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 17:44

Демпинговали?
yurii_kruhlov
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8
З нами з: 16.10.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: denf15, galex, MrNice і 10 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
«Нафтогазу» дозволили відключати українцям тепло за борги
R2 » П'ят 26 жов, 2018 14:31
8 399
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 жов, 2018 16:07
germ
Основний ризик для ЄС — євро як валюта — експерт
R2 » Пон 29 жов, 2018 13:07
3 203
Переглянути останнє повідомлення
Пон 29 жов, 2018 15:23
sequence
Євро пробив $1,14 вперше за два місяці в очікуванні...
R2 » Сер 24 жов, 2018 17:50
1 68
Переглянути останнє повідомлення
Сер 24 жов, 2018 17:50
hxbbgaf

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (4988)
30.10.2018 20:03
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.