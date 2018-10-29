Про це повідомляє УНН з посиланням на дані компаній.
Дивися повний текст Без тепла у столиці залишається ще понад 1,5 тисячі житлових будинків.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 30 жов, 2018 21:53
Без тепла у столиці залишається ще понад 1,5 тисячі...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Без тепла у столиці залишається ще понад 1,5 тисячі житлових будинків.
Додано: Вів 30 жов, 2018 22:55
вчера в конце дня появилось тепло в нашем доме, но радость продолжалась часа 4, и опять сидим в холоде...
|