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Без тепла у столиці залишається
ще понад 1,5 тисячі...

Без тепла у столиці залишається ще понад 1,5 тисячі...
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 21:53

Без тепла у столиці залишається ще понад 1,5 тисячі...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє УНН з посиланням на дані компаній.

Дивися повний текст Без тепла у столиці залишається ще понад 1,5 тисячі житлових будинків.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 22:55

вчера в конце дня появилось тепло в нашем доме, но радость продолжалась часа 4, и опять сидим в холоде...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 23:06

Re: Без тепла у столиці залишається ще понад 1,5 тисячі...

Тракторист написав:вчера в конце дня появилось тепло в нашем доме, но радость продолжалась часа 4, и опять сидим в холоде...
На улице сегодня 12-15°, о каком холоде речь? :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 23:06

Re: Без тепла у столиці залишається ще понад 1,5 тисячі...

Из сообщения может создаться впечатление, что теплоснабжающие организации виноваты в неподаче тепла в оставшееся количество домов. Наоборот, тепловикам выгодно продавать энергию, Владлена Воровская мне лично об этом когда-то говорила. Причина в балансодержателях: либо они не получили акт готовности отопительной системы к приёму теплоносителя, либо решили поэкономить пока не холодно.
Я балансодержатель, и у меня никогда не возникает задержки с включением отопления, потому что вовремя подготавливаю отопительную систему и получаю акт готовности.
avk
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 23:13

  Faceless написав:
Тракторист написав:вчера в конце дня появилось тепло в нашем доме, но радость продолжалась часа 4, и опять сидим в холоде...
На улице сегодня 12-15°, о каком холоде речь? :mrgreen:

а ночью сколько?
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Тракторист
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 23:15

  avk написав:Из сообщения может создаться впечатление, что теплоснабжающие организации виноваты в неподаче тепла в оставшееся количество домов. Наоборот, тепловикам выгодно продавать энергию, Владлена Воровская мне лично об этом когда-то говорила. Причина в балансодержателях: либо они не получили акт готовности отопительной системы к приёму теплоносителя, либо решили поэкономить пока не холодно.
Я балансодержатель, и у меня никогда не возникает задержки с включением отопления, потому что вовремя подготавливаю отопительную систему и получаю акт готовности.

а какое отношение это имеет к сотням порывов трубопроводов наружных тепловых сетей?
ПОДДЕРЖИ НАРОДНОЕ ТРЕБОВАНИЕ Закрепить за Народом Украины на Конституционном уровне право вето, на любой нормативно-правовой акт, издаваемый органами государственной власти и местного самоуправления страны - http://ukrnt.in.ua
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