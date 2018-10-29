Про це повідомляє УНН з посиланням на дані компаній.
Дивися повний текст Без тепла у столиці залишається ще понад 1,5 тисячі житлових будинків.
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Додано: Вів 30 жов, 2018 21:53
Без тепла у столиці залишається ще понад 1,5 тисячі...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Без тепла у столиці залишається ще понад 1,5 тисячі житлових будинків.
Додано: Вів 30 жов, 2018 22:55
вчера в конце дня появилось тепло в нашем доме, но радость продолжалась часа 4, и опять сидим в холоде...
Додано: Вів 30 жов, 2018 23:06
Re: Без тепла у столиці залишається ще понад 1,5 тисячі...
На улице сегодня 12-15°, о каком холоде речь?
Додано: Вів 30 жов, 2018 23:06
Re: Без тепла у столиці залишається ще понад 1,5 тисячі...
Из сообщения может создаться впечатление, что теплоснабжающие организации виноваты в неподаче тепла в оставшееся количество домов. Наоборот, тепловикам выгодно продавать энергию, Владлена Воровская мне лично об этом когда-то говорила. Причина в балансодержателях: либо они не получили акт готовности отопительной системы к приёму теплоносителя, либо решили поэкономить пока не холодно.
Я балансодержатель, и у меня никогда не возникает задержки с включением отопления, потому что вовремя подготавливаю отопительную систему и получаю акт готовности.
Додано: Вів 30 жов, 2018 23:13
а ночью сколько?
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Додано: Вів 30 жов, 2018 23:15
а какое отношение это имеет к сотням порывов трубопроводов наружных тепловых сетей?
ПОДДЕРЖИ НАРОДНОЕ ТРЕБОВАНИЕ Закрепить за Народом Украины на Конституционном уровне право вето, на любой нормативно-правовой акт, издаваемый органами государственной власти и местного самоуправления страны - http://ukrnt.in.ua
Додано: Сер 31 жов, 2018 09:42
Re: речи
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