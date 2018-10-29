Без тепла у столиці залишається ще понад 1,5 тисячі...

Физически даже тонкостенная коробка не может так быстро промерзнуть внутри до внешней температуры. при условии, что все ее стороны закрыты
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Додано: Сер 31 жов, 2018 15:08
Re: без тепла
Физически даже тонкостенная коробка не может так быстро промерзнуть внутри до внешней температуры. при условии, что все ее стороны закрыты
Додано: Сер 31 жов, 2018 15:36
Хватит ныть. По закону отопительный сезон в детсадах, школах, больницах, индивидуальных домах льготников и субсидиантов начинается 16 октября, остальным - отопление должно включаться распоряжением главы местной администрации после того, как среднесуточная температура в течение трёх дней будет ниже +8°С. Пока не было.
Кому жарко - закройте радиаторный кран и откройте окно.
Кому холодно - сто грамм и тёплую грелку на всё тело.
Додано: Сер 31 жов, 2018 16:10
Re: отопи себя сам
По состоянию на октябрь 2018 года 160 тысяч владельцев лицевых счетов предоставили информацию о наличии в их квартирах водонагревателей.
Такие данные озвучили в Центре коммунального сервиса (ЦКС) Киева.
Из них 50 тысяч квартир полностью отказались от услуг горячего водоснабжения, остальные – продолжают время от времени пользоваться централизованным горячим водоснабжением и получать счета за услугу.
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