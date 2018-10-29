RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Без тепла у столиці залишається
ще понад 1,5 тисячі...

Без тепла у столиці залишається ще понад 1,5 тисячі...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 15:08

Re: без тепла

  Imp написав:Дома промерзают так, что когда днем на улице 15-16, то в квартире тоже 15-16, и то только благодаря тому, что открываем окна, чтобы зашел "теплый" воздух с улицы.

Физически даже тонкостенная коробка не может так быстро промерзнуть внутри до внешней температуры. при условии, что все ее стороны закрыты
sal
 
Повідомлень: 3075
З нами з: 25.03.16
Подякував: 494 раз.
Подякували: 246 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 15:36

Хватит ныть. По закону отопительный сезон в детсадах, школах, больницах, индивидуальных домах льготников и субсидиантов начинается 16 октября, остальным - отопление должно включаться распоряжением главы местной администрации после того, как среднесуточная температура в течение трёх дней будет ниже +8°С. Пока не было.
Кому жарко - закройте радиаторный кран и откройте окно.
Кому холодно - сто грамм и тёплую грелку на всё тело. :)
warlamp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 706
З нами з: 13.03.15
Подякував: 117 раз.
Подякували: 122 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 16:10

Re: отопи себя сам

По состоянию на октябрь 2018 года 160 тысяч владельцев лицевых счетов предоставили информацию о наличии в их квартирах водонагревателей.

Такие данные озвучили в Центре коммунального сервиса (ЦКС) Киева.

Из них 50 тысяч квартир полностью отказались от услуг горячего водоснабжения, остальные – продолжают время от времени пользоваться централизованным горячим водоснабжением и получать счета за услугу.
sal
 
Повідомлень: 3075
З нами з: 25.03.16
Подякував: 494 раз.
Подякували: 246 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ceba, Cler, safonovstanislav і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Бізнесвумен заплатила 223 тисячі гривень штрафу за...
R2 » Вів 30 жов, 2018 22:38
4 181
Переглянути останнє повідомлення
Сер 31 жов, 2018 15:40
Бывалый
В Україні вилучили понад тисячу автомобілів з... 1, 2
R2 » Пон 29 жов, 2018 16:26
10 379
Переглянути останнє повідомлення
Сер 31 жов, 2018 13:01
jeugen
У центрі зайнятості столиці назвали найвищі зарплати
R2 » Вів 30 жов, 2018 17:11
4 200
Переглянути останнє повідомлення
Сер 31 жов, 2018 08:59
Kudrjavuy

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (9774)
31.10.2018 16:41
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.