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Без тепла у столиці залишається
ще понад 1,5 тисячі...

Без тепла у столиці залишається ще понад 1,5 тисячі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 15:08

Re: без тепла

  Imp написав:Дома промерзают так, что когда днем на улице 15-16, то в квартире тоже 15-16, и то только благодаря тому, что открываем окна, чтобы зашел "теплый" воздух с улицы.

Физически даже тонкостенная коробка не может так быстро промерзнуть внутри до внешней температуры. при условии, что все ее стороны закрыты
sal
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 15:36

Хватит ныть. По закону отопительный сезон в детсадах, школах, больницах, индивидуальных домах льготников и субсидиантов начинается 16 октября, остальным - отопление должно включаться распоряжением главы местной администрации после того, как среднесуточная температура в течение трёх дней будет ниже +8°С. Пока не было.
Кому жарко - закройте радиаторный кран и откройте окно.
Кому холодно - сто грамм и тёплую грелку на всё тело. :)
warlamp
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 16:10

Re: отопи себя сам

По состоянию на октябрь 2018 года 160 тысяч владельцев лицевых счетов предоставили информацию о наличии в их квартирах водонагревателей.

Такие данные озвучили в Центре коммунального сервиса (ЦКС) Киева.

Из них 50 тысяч квартир полностью отказались от услуг горячего водоснабжения, остальные – продолжают время от времени пользоваться централизованным горячим водоснабжением и получать счета за услугу.
sal
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 17:05

  sal написав:
  Imp написав:Дома промерзают так, что когда днем на улице 15-16, то в квартире тоже 15-16, и то только благодаря тому, что открываем окна, чтобы зашел "теплый" воздух с улицы.

Физически даже тонкостенная коробка не может так быстро промерзнуть внутри до внешней температуры. при условии, что все ее стороны закрыты

Как быстро? По ночам такая температура уже недели три, если не больше. А до этого последнего потепления и днем температура несколько дней держалась на уровне 8-10 градусов, зимние вещи уже носили и пар изо рта шел посреди дня.
Так что времени у наших совковых коробок было предостаточно, чтобы остыть.

А еще от этих перепадов постоянных и отсутвия отопления влажность воздуха в квартире подымается до 90%. Рассказывать к чему такое приводит?
Imp
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 17:14

Приветики, а мой пост удалили.
сова
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 17:24

  сова написав:Приветики, а мой пост удалили.

это свобода слова по украински... :mrgreen:
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?... :mrgreen:
Cler
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 17:29

  sal написав:Физически даже тонкостенная коробка не может так быстро промерзнуть внутри до внешней температуры. при условии, что все ее стороны закрыты

а что принципиально меняет, то что при наружной температуре 15-16 внутренняя температура будет на 1-2 градуса выше? - с точки зрения норм и правил отопление уже минимум неделю должно работать...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?... :mrgreen:
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