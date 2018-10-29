Без тепла у столиці залишається ще понад 1,5 тисячі...

Физически даже тонкостенная коробка не может так быстро промерзнуть внутри до внешней температуры. при условии, что все ее стороны закрыты
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Додано: Сер 31 жов, 2018 15:08
Re: без тепла
Физически даже тонкостенная коробка не может так быстро промерзнуть внутри до внешней температуры. при условии, что все ее стороны закрыты
Додано: Сер 31 жов, 2018 15:36
Хватит ныть. По закону отопительный сезон в детсадах, школах, больницах, индивидуальных домах льготников и субсидиантов начинается 16 октября, остальным - отопление должно включаться распоряжением главы местной администрации после того, как среднесуточная температура в течение трёх дней будет ниже +8°С. Пока не было.
Кому жарко - закройте радиаторный кран и откройте окно.
Кому холодно - сто грамм и тёплую грелку на всё тело.
Додано: Сер 31 жов, 2018 16:10
Re: отопи себя сам
По состоянию на октябрь 2018 года 160 тысяч владельцев лицевых счетов предоставили информацию о наличии в их квартирах водонагревателей.
Такие данные озвучили в Центре коммунального сервиса (ЦКС) Киева.
Из них 50 тысяч квартир полностью отказались от услуг горячего водоснабжения, остальные – продолжают время от времени пользоваться централизованным горячим водоснабжением и получать счета за услугу.
Додано: Сер 31 жов, 2018 17:05
Как быстро? По ночам такая температура уже недели три, если не больше. А до этого последнего потепления и днем температура несколько дней держалась на уровне 8-10 градусов, зимние вещи уже носили и пар изо рта шел посреди дня.
Так что времени у наших совковых коробок было предостаточно, чтобы остыть.
А еще от этих перепадов постоянных и отсутвия отопления влажность воздуха в квартире подымается до 90%. Рассказывать к чему такое приводит?
Додано: Сер 31 жов, 2018 17:29
а что принципиально меняет, то что при наружной температуре 15-16 внутренняя температура будет на 1-2 градуса выше? - с точки зрения норм и правил отопление уже минимум неделю должно работать...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?...
Додано: Чет 01 лис, 2018 10:22
Re: разница температур
В частных домах топят давно. В многоквартирных домах, даже неутепленных, например, у меня на застекленном неутепленном балконе со щелями продуваемыми даже в сильный мороз разница с температурой на улице - в 10 градусов! Замерзать начинает, когда за бортом приближается к -10.
Додано: Чет 01 лис, 2018 10:27
Re: физика
Солнце выглянуло - и вот уже на солнце больше на 1-2 градуса, чем в тени!
Если вы даже окна и двери на распашку откроете, то нужно время для того, чтобы охладить мебель и стены в квартире. Но стоит одно окно оставить закрытым и в этой комнате будет заметно теплее!
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