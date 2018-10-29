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Без тепла у столиці залишається
ще понад 1,5 тисячі...

Без тепла у столиці залишається ще понад 1,5 тисячі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 15:08

Re: без тепла

  Imp написав:Дома промерзают так, что когда днем на улице 15-16, то в квартире тоже 15-16, и то только благодаря тому, что открываем окна, чтобы зашел "теплый" воздух с улицы.

Физически даже тонкостенная коробка не может так быстро промерзнуть внутри до внешней температуры. при условии, что все ее стороны закрыты
sal
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 15:36

Хватит ныть. По закону отопительный сезон в детсадах, школах, больницах, индивидуальных домах льготников и субсидиантов начинается 16 октября, остальным - отопление должно включаться распоряжением главы местной администрации после того, как среднесуточная температура в течение трёх дней будет ниже +8°С. Пока не было.
Кому жарко - закройте радиаторный кран и откройте окно.
Кому холодно - сто грамм и тёплую грелку на всё тело. :)
warlamp
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 16:10

Re: отопи себя сам

По состоянию на октябрь 2018 года 160 тысяч владельцев лицевых счетов предоставили информацию о наличии в их квартирах водонагревателей.

Такие данные озвучили в Центре коммунального сервиса (ЦКС) Киева.

Из них 50 тысяч квартир полностью отказались от услуг горячего водоснабжения, остальные – продолжают время от времени пользоваться централизованным горячим водоснабжением и получать счета за услугу.
sal
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 17:05

  sal написав:
  Imp написав:Дома промерзают так, что когда днем на улице 15-16, то в квартире тоже 15-16, и то только благодаря тому, что открываем окна, чтобы зашел "теплый" воздух с улицы.

Физически даже тонкостенная коробка не может так быстро промерзнуть внутри до внешней температуры. при условии, что все ее стороны закрыты

Как быстро? По ночам такая температура уже недели три, если не больше. А до этого последнего потепления и днем температура несколько дней держалась на уровне 8-10 градусов, зимние вещи уже носили и пар изо рта шел посреди дня.
Так что времени у наших совковых коробок было предостаточно, чтобы остыть.

А еще от этих перепадов постоянных и отсутвия отопления влажность воздуха в квартире подымается до 90%. Рассказывать к чему такое приводит?
Imp
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 17:29

  sal написав:Физически даже тонкостенная коробка не может так быстро промерзнуть внутри до внешней температуры. при условии, что все ее стороны закрыты

а что принципиально меняет, то что при наружной температуре 15-16 внутренняя температура будет на 1-2 градуса выше? - с точки зрения норм и правил отопление уже минимум неделю должно работать...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?... :mrgreen:
Cler
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 10:22

Re: разница температур

  Imp написав:По ночам такая температура уже недели три, если не больше. А до этого последнего потепления и днем температура несколько дней держалась на уровне 8-10 градусов, зимние вещи уже носили и пар изо рта шел посреди дня.
Так что времени у наших совковых коробок было предостаточно, чтобы остыть.

В частных домах топят давно. В многоквартирных домах, даже неутепленных, например, у меня на застекленном неутепленном балконе со щелями продуваемыми даже в сильный мороз разница с температурой на улице - в 10 градусов! Замерзать начинает, когда за бортом приближается к -10.
sal
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 10:27

Re: физика

  Cler написав:при наружной температуре 15-16 внутренняя температура будет на 1-2 градуса выше

Солнце выглянуло - и вот уже на солнце больше на 1-2 градуса, чем в тени!
Если вы даже окна и двери на распашку откроете, то нужно время для того, чтобы охладить мебель и стены в квартире. Но стоит одно окно оставить закрытым и в этой комнате будет заметно теплее!
sal
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 10:33

Re: приводит

  Imp написав:еще от этих перепадов постоянных и отсутвия отопления влажность воздуха в квартире подымается до 90%. Рассказывать к чему такое приводит?

Согласен на 100%
Топить стали хуже и влажность в осенне-зимний период в квартире повысилась сразу заметно. Некоторые в доме стали утеплять даже стены, выходящие на лестничные клетки! т.к. стены начали плесневеть
и никакой бойлер не нагреет воздух в ванной комнате, если ее стена выходит на улицу или лестничную клетку
sal
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 11:15

  sal написав:
  Imp написав:По ночам такая температура уже недели три, если не больше. А до этого последнего потепления и днем температура несколько дней держалась на уровне 8-10 градусов, зимние вещи уже носили и пар изо рта шел посреди дня.
Так что времени у наших совковых коробок было предостаточно, чтобы остыть.

В частных домах топят давно. В многоквартирных домах, даже неутепленных, например, у меня на застекленном неутепленном балконе со щелями продуваемыми даже в сильный мороз разница с температурой на улице - в 10 градусов! Замерзать начинает, когда за бортом приближается к -10.



Откуда берется такая разница в 10 градусов? Надышали чтоли? У меня такая разница появляется только часам к 12 ночи в одной маленькой комнатке 2х4, после того как я, придя с работы, включаю компьютер. Вот он за 5 часов создает такую разницу в этой коморке. Как такую разницу поддерживать во всей остальной квартире? Научите, пожалуйста.
Imp
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 16:18

  sal написав:
  Cler написав:при наружной температуре 15-16 внутренняя температура будет на 1-2 градуса выше

Солнце выглянуло - и вот уже на солнце больше на 1-2 градуса, чем в тени!
Если вы даже окна и двери на распашку откроете, то нужно время для того, чтобы охладить мебель и стены в квартире. Но стоит одно окно оставить закрытым и в этой комнате будет заметно теплее!

и на основе подобной демогогии можно нарушать санитарные нормы?...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?... :mrgreen:
Cler
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