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Бізнесвумен заплатила 223 тисячі гривень штрафу за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 30 жов, 2018 22:38
Пропонуємо до обговорення:
У Вінницькій області підприємницю з міста Шаргород оштрафували на 223 тисячі 380 гривень за те, що на неї працювали два продавці, які не були офіційно оформлені.
Дивися повний текст Бізнесвумен заплатила 223 тисячі гривень штрафу за нелегальних працівників
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R2
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Додано: Вів 30 жов, 2018 22:38
В любую торговую или обслуживающую точку зайдите. Отели, рестораны, рынки станции тех обслуживания, даже кофе на колёсах... И штрафы быстро наполнят бюджет или карман :)
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papchik
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Вів 30 жов, 2018 15:45
Джон
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