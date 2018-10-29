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Бізнесвумен заплатила 223
тисячі гривень штрафу за...

Бізнесвумен заплатила 223 тисячі гривень штрафу за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 22:38

Бізнесвумен заплатила 223 тисячі гривень штрафу за...

Пропонуємо до обговорення:
У Вінницькій області підприємницю з міста Шаргород оштрафували на 223 тисячі 380 гривень за те, що на неї працювали два продавці, які не були офіційно оформлені.

Дивися повний текст Бізнесвумен заплатила 223 тисячі гривень штрафу за нелегальних працівників.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 22:38

В любую торговую или обслуживающую точку зайдите. Отели, рестораны, рынки станции тех обслуживания, даже кофе на колёсах... И штрафы быстро наполнят бюджет или карман :)
papchik
 
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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