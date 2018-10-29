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Бізнесвумен заплатила 223 тисячі гривень штрафу за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 30 жов, 2018 22:38
Пропонуємо до обговорення:
У Вінницькій області підприємницю з міста Шаргород оштрафували на 223 тисячі 380 гривень за те, що на неї працювали два продавці, які не були офіційно оформлені.
Дивися повний текст Бізнесвумен заплатила 223 тисячі гривень штрафу за нелегальних працівників
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R2
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Додано: Вів 30 жов, 2018 22:38
В любую торговую или обслуживающую точку зайдите. Отели, рестораны, рынки станции тех обслуживания, даже кофе на колёсах... И штрафы быстро наполнят бюджет или карман :)
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papchik
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Додано: Сер 31 жов, 2018 11:20
Навіщо? Це ж "кормушки" або ці заклади належать якимось депутатам.
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GBK
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Додано: Сер 31 жов, 2018 13:43
Вот как штрафовать надо:
На підставі позапланової виїзної перевірки фіскалів Хмельниччини, управління Держпраці винесло постанову про накладання штрафу на фізичну особу-підприємця у розмірі 670 тисяч 140 гривень. За висновком контролюючих органів підприємець – власник швейного цеху використовував працю найманих працівників, шестеро з яких не були оформлені на роботу офіційно.
Під час перевірки підприємець надав документи щодо працевлаштування 24-х найманих працівників цеху. Проте з шістьма працівниками були укладені договори підряду, за якими двоє з них мали виконувати лише прасувальні роботи, інші чотири – пакування готової продукції. Натомість під час перевірки зазначені особи виконували роботу з пошиття одягу, отже з ними мали бути укладені трудові угоди.
Відповідно до абзацу 2 частини 2 статті 265 КЗпПУ за таке правопорушення передбачений штраф у 30-кратному розмірі мінімальної заробітної плати за кожного неоформленого працівника, що в сумі складає 670 тисяч 140 гривень, повідомляє ДФС Хмельниччини.
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Ratatui
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Додано: Сер 31 жов, 2018 15:40
А почему бы фискалам не заявится в казино или иную шарашку с вывеской типа спортлото и не проверить трудоустройства работников и лицензии. А также почему там обычно натыкано игровыми автоматами.
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Бывалый
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Додано: Сер 31 жов, 2018 20:37
А никто не пробовал задаться вопросом - почему не оформляют? (((((
РОШЕН
ФУФЛО
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swan forever
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Додано: Сер 31 жов, 2018 21:38
swan forever написав:
А никто не пробовал задаться вопросом - почему не оформляют? (((((
Изначально жаба. Ну , а потом у кого что.
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Ratatui
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Додано: Сер 31 жов, 2018 22:26
swan forever написав:
А никто не пробовал задаться вопросом - почему не оформляют? (((((
Никто у тебя не будет работать за 7000 в белую, когда рядом платят 10 000 в конверте. А вот, если тех, кто платит в конверте, оштрафуют разок-другой, то все будут платить 7000 в белую.
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safonovstanislav
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Додано: Чет 01 лис, 2018 01:00
Какая странная барышня: так фоп2 проще оформить: и копейки платишь и трудовая не может подкатить.
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tyson20072007
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Додано: Чет 01 лис, 2018 01:02
Бывалый
да чего же не ясно, очень даже ясно: выручки маленькие, конкуренция большая, если официально оформлять как наёмных- по деньгам не вытянешь. Но её беда была в том, что можно было как фоп1+2 оформить их, и всё.
И немного лирики: под Киевом, на рошенфэктори неоформленных полно, но то такое- тем можно
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tyson20072007
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