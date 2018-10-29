Бізнесвумен заплатила 223 тисячі гривень штрафу за...
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tyson20072007 написав:да чего же не ясно, очень даже ясно: выручки маленькие, конкуренция большая, если официально оформлять как наёмных- по деньгам не вытянешь.
Ну так пусть не нанимает тогда. Пусть сама работает за всех, крутится как белка в колесе. А то хотим как барыня ходить и распоряжения раздавать. Хотим платить минималку, а требовать феерических продаж разного хлама по ломовым ценам. Знаю одного, платил копейки и все тренинги проводил с продавцами, учил как курицам своё барахло впаривать. Всё продавцы у него были виноваты. Доучился что нет уже магазина. Лучше бы сам торговал если такой умный, а то как король сидел у себя в кабинете и ждал когда ему продавцы кофе сделают.
Попаданец А вот сейчас придет мистер "ВЫ ВСЁ ВРЁТЕ!" и процитирует выдержку из методички про то, что хозяин приказал писать о зарплатах 10000+ для каждого тупого и убогого, а остальных срочно нужно оскорблять и банить! Я как-то спорил уже, и даже ссылку давал на форум АТБ, где простым кассирам обещают 8000, а на руки потом дают максимум 3000-3500. И в ответ мороз, или стертые посты. Не надо до весны тут никому ничего доказывать- это абсолютно бессмысленно. А вот потом будет интересно посмотреть, как здесь некоторые личности на лету переобуваться начнут, или просто навсегда испаряться, как Ярг, Тип-Топ и прочие.