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Бізнесвумен заплатила 223
тисячі гривень штрафу за...

Бізнесвумен заплатила 223 тисячі гривень штрафу за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 07:30

  tyson20072007 написав:да чего же не ясно, очень даже ясно: выручки маленькие, конкуренция большая, если официально оформлять как наёмных- по деньгам не вытянешь.

Ну так пусть не нанимает тогда. Пусть сама работает за всех, крутится как белка в колесе. А то хотим как барыня ходить и распоряжения раздавать. Хотим платить минималку, а требовать феерических продаж разного хлама по ломовым ценам. Знаю одного, платил копейки и все тренинги проводил с продавцами, учил как курицам своё барахло впаривать. Всё продавцы у него были виноваты. Доучился что нет уже магазина. Лучше бы сам торговал если такой умный, а то как король сидел у себя в кабинете и ждал когда ему продавцы кофе сделают.
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 07:47

г.Рубежное, магазин бытовой химии "Простор" продавцы работают неофициально. Обещают 4000 тыс., а платят и того меньше и так почти везде по городу.
Попаданец
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 08:16

Попаданец А вот сейчас придет мистер "ВЫ ВСЁ ВРЁТЕ!" и процитирует выдержку из методички про то, что хозяин приказал писать о зарплатах 10000+ для каждого тупого и убогого, а остальных срочно нужно оскорблять и банить! Я как-то спорил уже, и даже ссылку давал на форум АТБ, где простым кассирам обещают 8000, а на руки потом дают максимум 3000-3500. И в ответ мороз, или стертые посты. Не надо до весны тут никому ничего доказывать- это абсолютно бессмысленно. А вот потом будет интересно посмотреть, как здесь некоторые личности на лету переобуваться начнут, или просто навсегда испаряться, как Ярг, Тип-Топ и прочие.
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