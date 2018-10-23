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Російська нафтова галузь може
отримати мільярдні збитки...

Російська нафтова галузь може отримати мільярдні збитки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 23:13

Російська нафтова галузь може отримати мільярдні збитки...

Пропонуємо до обговорення:
У 2020 році набуде чинності нове зведення правил, вироблених Міжнародною морською організацією при ООН, що стосується вимог до палива для заправки транспортних суден - і це загрожує російській нафтовій галузі мільярдними збитками.

Дивися повний текст Російська нафтова галузь може отримати мільярдні збитки - Bloomberg.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 23:13

та сколько там транспортных судов вообще пользовались российской нефтью? Что за бред муссолят россияне? Все мечтают задрать цену выше 100 долларов за баррель нефти?

Но электромобили это им не дадут сделать уже. Переход акцентов с двс на электротягу уже произошел. И теперь цены на нефть будут снижаться медленно и по экспоненте. А цены на ядерное топливо начнут устойчивый долговременный рост.

Нужно срочно разработку урановых рудников осуществлять в Украине. За этим топливом настоящее будущее. Нефть как товар вступила в зону заката.
buratinyo
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