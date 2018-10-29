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Українцям обіцяють єдиний номер для виклику "швидкої",...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 30 жов, 2018 23:58
Пропонуємо до обговорення:
В Україні планується впровадити єдиний номер — 112, як і у Європі.
Дивися повний текст Українцям обіцяють єдиний номер для виклику \"швидкої\", поліції та пожежників
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Додано: Вів 30 жов, 2018 23:58
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