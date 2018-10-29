RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Українцям обіцяють єдиний номер для
виклику "швидкої",...

Українцям обіцяють єдиний номер для виклику "швидкої",...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 23:58

Українцям обіцяють єдиний номер для виклику "швидкої",...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні планується впровадити єдиний номер — 112, як і у Європі.

Дивися повний текст Українцям обіцяють єдиний номер для виклику \"швидкої\", поліції та пожежників.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 85333
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 120 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 23:58

Ещё к Евро-2012 обещали, звездуны!
lite
 
Повідомлень: 738
З нами з: 09.05.13
Подякував: 271 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: zРадио і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У Гройсмана придумали, як "врятувати" збиткові...
R2 » Пон 29 жов, 2018 19:24
7 280
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 жов, 2018 20:35
Тракторист
Українцям продавали паспорти Болгарії по 5 тис. євро
R2 » Вів 30 жов, 2018 17:44
1 49
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 жов, 2018 17:44
yurii_kruhlov
«Нафтогазу» дозволили відключати українцям тепло за борги
R2 » П'ят 26 жов, 2018 14:31
8 404
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 жов, 2018 16:07
germ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (9744)
31.10.2018 00:41
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.