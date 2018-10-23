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В Україні може з'явитись
новий вид цінних паперів

В Україні може з'явитись новий вид цінних паперів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 00:57

В Україні може з'явитись новий вид цінних паперів

Пропонуємо до обговорення:
Пропонується запровадити банківські сертифікати.

Дивися повний текст В Україні може з'явитись новий вид цінних паперів.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 10:15

А какое отличие от сберегательно сертификата?
pojik7
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