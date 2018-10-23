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Відкриття ринку землі прискорить
зростання економіки...

Відкриття ринку землі прискорить зростання економіки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 04:06

Відкриття ринку землі прискорить зростання економіки...

Пропонуємо до обговорення:
Таку думку висловив директор проекту "Підтримка реформ у сільському господарстві та земельних відносин в Україні" Денис Нізалов.

Дивися повний текст Відкриття ринку землі прискорить зростання економіки України - експерт.
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 04:06

рынок газа уже "открыли". "ускорился" рост экономики аж донельзя
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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