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Відкриття ринку землі прискорить зростання економіки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 31 жов, 2018 04:06
Пропонуємо до обговорення:
Таку думку висловив директор проекту "Підтримка реформ у сільському господарстві та земельних відносин в Україні" Денис Нізалов.
Дивися повний текст Відкриття ринку землі прискорить зростання економіки України - експерт
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Додано: Сер 31 жов, 2018 04:06
рынок газа уже "открыли". "ускорился" рост экономики аж донельзя
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