RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Відкриття ринку землі прискорить
зростання економіки...

Відкриття ринку землі прискорить зростання економіки...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 04:06

Відкриття ринку землі прискорить зростання економіки...

Пропонуємо до обговорення:
Таку думку висловив директор проекту "Підтримка реформ у сільському господарстві та земельних відносин в Україні" Денис Нізалов.

Дивися повний текст Відкриття ринку землі прискорить зростання економіки України - експерт.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 85337
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 120 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 04:06

рынок газа уже "открыли". "ускорился" рост экономики аж донельзя
Surfer
 
Повідомлень: 1445
З нами з: 14.11.13
Подякував: 75 раз.
Подякували: 430 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 08:51

Обработка элохтората перед отменой моратория на дерибан земли.
sena_2008atp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1436
З нами з: 31.05.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 315 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 09:12

Продайте всю землю - цэ будэ остаточной пэрэмогой! Ну а что, газ, который Украина добывает в размере достаточном для жителей Украины и который является собственностью народа согласно 13 статьи конституции, при себестоимости 50$ продают за 340$ по европейской цене покупного из Раши. Предлагаем для увеличения ввп захоронить ядерные отходы на нашей территории!
priem_metalla86
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18
З нами з: 31.08.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 09:22

  priem_metalla86 написав:Продайте всю землю - цэ будэ остаточной пэрэмогой! Ну а что, газ, который Украина добывает в размере достаточном для жителей Украины и который является собственностью народа согласно 13 статьи конституции, при себестоимости 50$ продают за 340$ по европейской цене покупного из Раши. Предлагаем для увеличения ввп захоронить ядерные отходы на нашей территории!

Внимательно смотрите на даты!
http://www.ukrrudprom.com/news/Ukraina_ ... _Evro.html

https://www.ukrinform.ru/rubric-economy ... hodov.html

О земле, если быть конкретнее внимательно изучите обе статьи:
https://www.2000.ua/novosti/ekonomika_n ... krainy.htm

http://www.ukragroconsult.com/news/inve ... or-ukrainy
В то же время коренному жителю села - :shock: :mrgreen: :evil:
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Сер 31 жов, 2018 09:29, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5898
З нами з: 20.09.12
Подякував: 588 раз.
Подякували: 780 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 09:28

  sena_2008atp написав:Обработка элохтората перед отменой моратория на дерибан земли.

Это официальное обналичивание "дерибана".
Ибо в Украине уже усё .... "порвали" ...
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5898
З нами з: 20.09.12
Подякував: 588 раз.
Подякували: 780 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Зростання ВВП України за 9 міс.-2018 становить 3,8% -...
R2 » Суб 27 жов, 2018 09:10
1 70
Переглянути останнє повідомлення
Суб 27 жов, 2018 09:10
sena_2008atp
Помічено інтенсивне зростання компаній МФО
R2 » Чет 25 жов, 2018 21:27
1 111
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 жов, 2018 11:14
maestro71
Україна стає серйозним гравцем на європейському ринку...
R2 » Вів 23 жов, 2018 15:48
2 137
Переглянути останнє повідомлення
Сер 24 жов, 2018 02:01
locustsucol

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.