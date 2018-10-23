Таку думку висловив директор проекту "Підтримка реформ у сільському господарстві та земельних відносин в Україні" Денис Нізалов.
Дивися повний текст Відкриття ринку землі прискорить зростання економіки України - експерт.
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Додано: Сер 31 жов, 2018 04:06
Відкриття ринку землі прискорить зростання економіки...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Відкриття ринку землі прискорить зростання економіки України - експерт.
Додано: Сер 31 жов, 2018 09:12
Продайте всю землю - цэ будэ остаточной пэрэмогой! Ну а что, газ, который Украина добывает в размере достаточном для жителей Украины и который является собственностью народа согласно 13 статьи конституции, при себестоимости 50$ продают за 340$ по европейской цене покупного из Раши. Предлагаем для увеличения ввп захоронить ядерные отходы на нашей территории!
Додано: Сер 31 жов, 2018 09:22
Внимательно смотрите на даты!
О земле, если быть конкретнее внимательно изучите обе статьи:
В то же время коренному жителю села -
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Сер 31 жов, 2018 09:29, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Сер 31 жов, 2018 09:28
Это официальное обналичивание "дерибана".
Ибо в Украине уже усё .... "порвали" ...
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Сер 31 жов, 2018 11:05
Re: Відкриття ринку землі прискорить зростання економіки...
Продавая газ в личные домохозяйства по $50 (вместо продажи по $340 с перечислением прибыли в бюджет) Вы создадите преимущества не всему населению, а исключительно той его части, которая этот газ потребляет. Остальным от этого понижения цены толку - шиш. Добываемый газ, как Вы сами заметили, является собственностью народа, а не исключительно его потребителей. Так что, простите, не надо разводть демагогию.
По теме: в наибольшем выигрыше от маратория оказываются крупные арендаторы, ибо, по факту, получают в кредит объект (землю) по ставке порядка пары процентов от его стоимости. Возможно, вы имеете объяснения, почему интересы разного рода бахматюков-косюков должны стоять выше интересов миллионов владельцев паев - явите свои обоснования, будет интересно почитать.
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