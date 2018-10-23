Таку думку висловив директор проекту "Підтримка реформ у сільському господарстві та земельних відносин в Україні" Денис Нізалов.
Дивися повний текст Відкриття ринку землі прискорить зростання економіки України - експерт.
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Додано: Сер 31 жов, 2018 04:06
Відкриття ринку землі прискорить зростання економіки...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Відкриття ринку землі прискорить зростання економіки України - експерт.
Додано: Сер 31 жов, 2018 09:12
Продайте всю землю - цэ будэ остаточной пэрэмогой! Ну а что, газ, который Украина добывает в размере достаточном для жителей Украины и который является собственностью народа согласно 13 статьи конституции, при себестоимости 50$ продают за 340$ по европейской цене покупного из Раши. Предлагаем для увеличения ввп захоронить ядерные отходы на нашей территории!
Додано: Сер 31 жов, 2018 09:22
Внимательно смотрите на даты!
О земле, если быть конкретнее внимательно изучите обе статьи:
В то же время коренному жителю села -
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Сер 31 жов, 2018 09:29, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Сер 31 жов, 2018 09:28
Это официальное обналичивание "дерибана".
Ибо в Украине уже усё .... "порвали" ...
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Сер 31 жов, 2018 11:05
Re: Відкриття ринку землі прискорить зростання економіки...
Продавая газ в личные домохозяйства по $50 (вместо продажи по $340 с перечислением прибыли в бюджет) Вы создадите преимущества не всему населению, а исключительно той его части, которая этот газ потребляет. Остальным от этого понижения цены толку - шиш. Добываемый газ, как Вы сами заметили, является собственностью народа, а не исключительно его потребителей. Так что, простите, не надо разводть демагогию.
По теме: в наибольшем выигрыше от маратория оказываются крупные арендаторы, ибо, по факту, получают в кредит объект (землю) по ставке порядка пары процентов от его стоимости. Возможно, вы имеете объяснения, почему интересы разного рода бахматюков-косюков должны стоять выше интересов миллионов владельцев паев - явите свои обоснования, будет интересно почитать.
Додано: Сер 31 жов, 2018 14:24
Re: Відкриття ринку землі прискорить зростання економіки...
Очень любопытно. А есть часть на селения которая его не потребляет прямо лил опосредованно ? Большинство населения - потребители газа так или иначе. И всякие схемы "через бюджет" , который пилится нещадно как раз "исключительно малой", провластной, частью населения, почему то считающей себя привелигированной - лишь способ перевода денег из одних карманов в другие и решения собственных проблемм за чужой счет.
Додано: Сер 31 жов, 2018 14:47
Большинство населения - возможно (хотя и этот тезис требует проверки). Но даже в рамках этой части населения потребление неравномерно.
Имели: всеобщее достояние.
Можем получить: распределение выгоды в пользу тех, кто больше это достояние потребляет.
Как человек, отказавшийся от использования газа, имею ощущение, что мне от этого Общего Достояния хотят оставить вышепомянутый шиш. Найдете способ решения этой проблемы без выравнивания цен с мировыми - заходите, поговорим.
Или у Вас только аргументы в стиле рекламы одной малоприятной дамочки, которая за*рала инет заклинаниями про злочин?
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