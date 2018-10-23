RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Відкриття ринку землі прискорить
зростання економіки...

Відкриття ринку землі прискорить зростання економіки...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 04:06

Відкриття ринку землі прискорить зростання економіки...

Пропонуємо до обговорення:
Таку думку висловив директор проекту "Підтримка реформ у сільському господарстві та земельних відносин в Україні" Денис Нізалов.

Дивися повний текст Відкриття ринку землі прискорить зростання економіки України - експерт.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 85344
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 120 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 04:06

рынок газа уже "открыли". "ускорился" рост экономики аж донельзя
Surfer
 
Повідомлень: 1447
З нами з: 14.11.13
Подякував: 75 раз.
Подякували: 431 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 08:51

Обработка элохтората перед отменой моратория на дерибан земли.
sena_2008atp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1436
З нами з: 31.05.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 315 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 09:12

Продайте всю землю - цэ будэ остаточной пэрэмогой! Ну а что, газ, который Украина добывает в размере достаточном для жителей Украины и который является собственностью народа согласно 13 статьи конституции, при себестоимости 50$ продают за 340$ по европейской цене покупного из Раши. Предлагаем для увеличения ввп захоронить ядерные отходы на нашей территории!
priem_metalla86
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18
З нами з: 31.08.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 09:22

  priem_metalla86 написав:Продайте всю землю - цэ будэ остаточной пэрэмогой! Ну а что, газ, который Украина добывает в размере достаточном для жителей Украины и который является собственностью народа согласно 13 статьи конституции, при себестоимости 50$ продают за 340$ по европейской цене покупного из Раши. Предлагаем для увеличения ввп захоронить ядерные отходы на нашей территории!

Внимательно смотрите на даты!
http://www.ukrrudprom.com/news/Ukraina_ ... _Evro.html

https://www.ukrinform.ru/rubric-economy ... hodov.html

О земле, если быть конкретнее внимательно изучите обе статьи:
https://www.2000.ua/novosti/ekonomika_n ... krainy.htm

http://www.ukragroconsult.com/news/inve ... or-ukrainy
В то же время коренному жителю села - :shock: :mrgreen: :evil:
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Сер 31 жов, 2018 09:29, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5905
З нами з: 20.09.12
Подякував: 588 раз.
Подякували: 780 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 09:28

  sena_2008atp написав:Обработка элохтората перед отменой моратория на дерибан земли.

Это официальное обналичивание "дерибана".
Ибо в Украине уже усё .... "порвали" ...
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5905
З нами з: 20.09.12
Подякував: 588 раз.
Подякували: 780 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 11:05

Re: Відкриття ринку землі прискорить зростання економіки...

  priem_metalla86 написав:Ну а что, газ, который Украина добывает в размере достаточном для жителей Украины и который является собственностью народа согласно 13 статьи конституции, при себестоимости 50$ продают за 340$ по европейской цене покупного из Раши.

Продавая газ в личные домохозяйства по $50 (вместо продажи по $340 с перечислением прибыли в бюджет) Вы создадите преимущества не всему населению, а исключительно той его части, которая этот газ потребляет. Остальным от этого понижения цены толку - шиш. Добываемый газ, как Вы сами заметили, является собственностью народа, а не исключительно его потребителей. Так что, простите, не надо разводть демагогию.

По теме: в наибольшем выигрыше от маратория оказываются крупные арендаторы, ибо, по факту, получают в кредит объект (землю) по ставке порядка пары процентов от его стоимости. Возможно, вы имеете объяснения, почему интересы разного рода бахматюков-косюков должны стоять выше интересов миллионов владельцев паев - явите свои обоснования, будет интересно почитать.
headshaker
 
Повідомлень: 818
З нами з: 08.05.15
Подякував: 709 раз.
Подякували: 277 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 13:18

После победы на Россией,... смысл есть и только для граждан Украины.
anton_gms
 
Повідомлень: 599
З нами з: 23.01.13
Подякував: 3 раз.
Подякували: 95 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 14:24

Re: Відкриття ринку землі прискорить зростання економіки...

  headshaker написав:Вы создадите преимущества не всему населению, а исключительно той его части, которая этот газ потребляет.


Очень любопытно. А есть часть на селения которая его не потребляет прямо лил опосредованно ? Большинство населения - потребители газа так или иначе. И всякие схемы "через бюджет" , который пилится нещадно как раз "исключительно малой", провластной, частью населения, почему то считающей себя привелигированной - лишь способ перевода денег из одних карманов в другие и решения собственных проблемм за чужой счет.
Surfer
 
Повідомлень: 1447
З нами з: 14.11.13
Подякував: 75 раз.
Подякували: 431 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 14:47

  Surfer написав:
  headshaker написав:Вы создадите преимущества не всему населению, а исключительно той его части, которая этот газ потребляет.


Очень любопытно. А есть часть на селения которая его не потребляет прямо лил опосредованно ? Большинство населения - потребители газа так или иначе. И всякие схемы "через бюджет" , который пилится нещадно как раз "исключительно малой", провластной, частью населения, почему то считающей себя привелигированной - лишь способ перевода денег из одних карманов в другие и решения собственных проблемм за чужой счет.


Большинство населения - возможно (хотя и этот тезис требует проверки). Но даже в рамках этой части населения потребление неравномерно.
Имели: всеобщее достояние.
Можем получить: распределение выгоды в пользу тех, кто больше это достояние потребляет.
Как человек, отказавшийся от использования газа, имею ощущение, что мне от этого Общего Достояния хотят оставить вышепомянутый шиш. Найдете способ решения этой проблемы без выравнивания цен с мировыми - заходите, поговорим.
Или у Вас только аргументы в стиле рекламы одной малоприятной дамочки, которая за*рала инет заклинаниями про злочин?
headshaker
 
Повідомлень: 818
З нами з: 08.05.15
Подякував: 709 раз.
Подякували: 277 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: sal і 8 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Зростання ВВП України за 9 міс.-2018 становить 3,8% -...
R2 » Суб 27 жов, 2018 09:10
1 70
Переглянути останнє повідомлення
Суб 27 жов, 2018 09:10
sena_2008atp
Помічено інтенсивне зростання компаній МФО
R2 » Чет 25 жов, 2018 21:27
1 112
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 жов, 2018 11:14
maestro71
Україна стає серйозним гравцем на європейському ринку...
R2 » Вів 23 жов, 2018 15:48
2 138
Переглянути останнє повідомлення
Сер 24 жов, 2018 02:01
locustsucol

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (16)
31.10.2018 15:02
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.