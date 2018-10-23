Відкриття ринку землі прискорить зростання економіки...

Додано: Сер 31 жов, 2018 15:31
Малоприятные , мягко говоря, это нынешнии властители, пилящие все и вся, и их вездесущиек минстецевые приспешники , с одной стороны заявляющие что отказались от газа вообще, то есть их в принципе не должны волновать цены на газ , при этом какого то они выступают за якобы "рыночные" мировые цены на газ на внутриукраинском рынке, выдавая себя как совевых ботов с потрохами. Или вы просто в схеме распила "Общего достояния" и имеете свой гешефт от якобы "рыночных цен" которую платят остальные, даже не пользуясь газом, пытаясь при этом втереть всем схему очередного ротердама+.