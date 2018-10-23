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Додано: Сер 31 жов, 2018 15:31
Малоприятные , мягко говоря, это нынешнии властители, пилящие все и вся, и их вездесущиек минстецевые приспешники , с одной стороны заявляющие что отказались от газа вообще, то есть их в принципе не должны волновать цены на газ , при этом какого то они выступают за якобы "рыночные" мировые цены на газ на внутриукраинском рынке, выдавая себя как совевых ботов с потрохами. Или вы просто в схеме распила "Общего достояния" и имеете свой гешефт от якобы "рыночных цен" которую платят остальные, даже не пользуясь газом, пытаясь при этом втереть всем схему очередного ротердама+.
Додано: Сер 31 жов, 2018 16:55
Проср*ем землю, будем горбатится на ..... которые ее продали. Вы хотите быть .... наших и чужих алигархов?????? Крым уже блин!!!!!!
Додано: Сер 31 жов, 2018 17:05
Я уже одну приватизацию с ваучерами в 90-х пережил. Спасибо. Теперь землю так раздадут?
Додано: Сер 31 жов, 2018 17:18
Molchyn, англия заявила требование на 1/3 чернозема Укр. ..... Греческ.е острова таки продали.
Додано: Сер 31 жов, 2018 17:24
Re: Відкриття ринку землі прискорить зростання економіки...
Землю уже давно раздали. Вам - в городе - квартиры, крестьянам - в селе - земельные паи. Разница в том, что Вы своей приватизированной квартирой можете распорядиться по своему усмотрению, а за крестьян-владельцев паев распаряжаются всякого рода бахматюки-арендаторы путем бесконечного продления маратория на продажу земли. Ну, а такие, как Вы, являются их помощниками, иногда, что интересно, даже бескорыстными.
Додано: Сер 31 жов, 2018 17:42
headshaker Мой юный друг! Вы слишком молоды чтобы помнить приватизацию 90-х. Поэтому речь не о моей квартире, а о том что я и ваши родители являемся владельцами акций, которые нам позволили купить на ваучеры - приватизационные сертификаты. Вы не в курсе? Спросите папу и маму, возможно от Вас скрывают часть наследства? Был рад помочь! И не стоит благодарить! По факту ваучерами и теми акциями можно... Но сам факт приватизации!!! Учите историю родной страны мой юный друг. Рано забыли про приватизацию! По земле будет ХУЖЕ!!!
Додано: Сер 31 жов, 2018 17:58
Re: Відкриття ринку землі прискорить зростання економіки...
Судя по всему, Ваш возраст так и не помог Вам научится читать и отличать приватизацию в любой форме от открытия рынка того, что уже давно приватизировано и имеет своих законных владельцев.
Это, кстати, позволяет склониться к мысли, что Вы являетесь подпевалой агробаронов совершенно бескорыстно. Впрочем, я не уверен, что Вам стоило бы это считать комплиментом.
Если же у вас проснется интерес к обсуждаемому вопросу, для начала найдите прогнозируемую цену и среднюю ставку аренды гектара и попросите кого-то объяснить Вам смысл их соотношения - как для агробаронов, так и для владельцев земли, имеющих единственный способ получить хоть что-то за свою землю - сдать ее по смешным ставкам этим самым агробаронам.
Додано: Сер 31 жов, 2018 18:16
headshaker
У НАС СЕЛЬХОЗЗЕМЛИ ПРИВАТИЗИРОВАНЫ? Не знал. Открыли мне глаза. Вы правы я совершенно бескорыстен в своих взглядах. Посыл мой был в том что как простые люди не получили ничего хорошего от приватизации 90-х так и от приватизации земли они получат - мизер! Но верить в хорошее просто необходимо - тут Вы снова правы.
Хотел бы услышать от Вас один ответ. Если снизойдете. Что заставит агробаронов платить высокую цену за землю владельцам земли (простым селянам - в основном бедным людям)? Примеров много как селян дурят и обдирают (закупка молока, мяса...). Возможно Вы ждете что появится святой, который мечтает озолотить селян? Поведайте свою правду! Да и про иностранного инвестора (щедрого) я слабо верю. Хотя вроде арабы и заинтересованы, но они также не будут тут сорить деньгами. Вам слово уважаемый оппонент.
Додано: Сер 31 жов, 2018 18:29
Re: Відкриття ринку землі прискорить зростання економіки...
Любознательность должна быть вознаграждена.
Если произойдет то, чтого Вы так опасаетесь, то что сделает, как минимум, часть землевладельцев, которые не работают на своей земле сами? - правильно, банально продадут ненужный им актив, и найдут более интересный способ размещения полученных средств, чем давать их в долг под пару процентов (да, таково, в среднем, соотношение размера годовой аренды и цены гектара) бахматюкам. И что придется делать бахматюкам, чтобы этот процесс шел не так быстро? - попробуйте пофантазировать, дальнейшее развитие сюжета оставляется в качестве посильного домашнего задания пытливому читателю.
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