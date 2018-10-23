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Відкриття ринку землі прискорить
зростання економіки...

Відкриття ринку землі прискорить зростання економіки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 15:31

Малоприятные , мягко говоря, это нынешнии властители, пилящие все и вся, и их вездесущиек минстецевые приспешники , с одной стороны заявляющие что отказались от газа вообще, то есть их в принципе не должны волновать цены на газ , при этом какого то они выступают за якобы "рыночные" мировые цены на газ на внутриукраинском рынке, выдавая себя как совевых ботов с потрохами. Или вы просто в схеме распила "Общего достояния" и имеете свой гешефт от якобы "рыночных цен" которую платят остальные, даже не пользуясь газом, пытаясь при этом втереть всем схему очередного ротердама+.
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 16:55

Проср*ем землю, будем горбатится на ..... которые ее продали. Вы хотите быть .... наших и чужих алигархов?????? Крым уже блин!!!!!!
сова
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 17:05

Я уже одну приватизацию с ваучерами в 90-х пережил. Спасибо. Теперь землю так раздадут? :mrgreen:
Molchyn
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 17:18

Molchyn, англия заявила требование на 1/3 чернозема Укр. ..... Греческ.е острова таки продали.
сова
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 17:24

Re: Відкриття ринку землі прискорить зростання економіки...

  Molchyn написав:Я уже одну приватизацию с ваучерами в 90-х пережил. Спасибо. Теперь землю так раздадут? :mrgreen:

Землю уже давно раздали. Вам - в городе - квартиры, крестьянам - в селе - земельные паи. Разница в том, что Вы своей приватизированной квартирой можете распорядиться по своему усмотрению, а за крестьян-владельцев паев распаряжаются всякого рода бахматюки-арендаторы путем бесконечного продления маратория на продажу земли. Ну, а такие, как Вы, являются их помощниками, иногда, что интересно, даже бескорыстными.
headshaker
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 17:42

headshaker Мой юный друг! Вы слишком молоды чтобы помнить приватизацию 90-х. Поэтому речь не о моей квартире, а о том что я и ваши родители являемся владельцами акций, которые нам позволили купить на ваучеры - приватизационные сертификаты. Вы не в курсе? Спросите папу и маму, возможно от Вас скрывают часть наследства? Был рад помочь! И не стоит благодарить! По факту ваучерами и теми акциями можно... Но сам факт приватизации!!! Учите историю родной страны мой юный друг. Рано забыли про приватизацию! По земле будет ХУЖЕ!!!
Molchyn
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 17:58

Re: Відкриття ринку землі прискорить зростання економіки...

  Molchyn написав:headshaker Мой юный друг! Вы слишком молоды чтобы помнить приватизацию 90-х. Поэтому речь не о моей квартире, а о том что я и ваши родители являемся владельцами акций, которые нам позволили купить на ваучеры - приватизационные сертификаты. Вы не в курсе? Спросите папу и маму, возможно от Вас скрывают часть наследства? Был рад помочь! И не стоит благодарить! По факту ваучерами и теми акциями можно... Но сам факт приватизации!!! Учите историю родной страны мой юный друг. Рано забыли про приватизацию! По земле будет ХУЖЕ!!!


Судя по всему, Ваш возраст так и не помог Вам научится читать и отличать приватизацию в любой форме от открытия рынка того, что уже давно приватизировано и имеет своих законных владельцев.
Это, кстати, позволяет склониться к мысли, что Вы являетесь подпевалой агробаронов совершенно бескорыстно. Впрочем, я не уверен, что Вам стоило бы это считать комплиментом.
Если же у вас проснется интерес к обсуждаемому вопросу, для начала найдите прогнозируемую цену и среднюю ставку аренды гектара и попросите кого-то объяснить Вам смысл их соотношения - как для агробаронов, так и для владельцев земли, имеющих единственный способ получить хоть что-то за свою землю - сдать ее по смешным ставкам этим самым агробаронам.
headshaker
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 18:16

headshaker
то уже давно приватизировано и имеет своих законных владельцев
У НАС СЕЛЬХОЗЗЕМЛИ ПРИВАТИЗИРОВАНЫ? Не знал. Открыли мне глаза. Вы правы я совершенно бескорыстен в своих взглядах. Посыл мой был в том что как простые люди не получили ничего хорошего от приватизации 90-х так и от приватизации земли они получат - мизер! Но верить в хорошее просто необходимо - тут Вы снова правы.
смысл их соотношения - как для агробаронов, так и для владельцев земли, имеющих единственный способ получить хоть что-то за свою землю - сдать ее по смешным ставкам этим самым агробаронам
Хотел бы услышать от Вас один ответ. Если снизойдете. Что заставит агробаронов платить высокую цену за землю владельцам земли (простым селянам - в основном бедным людям)? Примеров много как селян дурят и обдирают (закупка молока, мяса...). Возможно Вы ждете что появится святой, который мечтает озолотить селян? Поведайте свою правду! Да и про иностранного инвестора (щедрого) я слабо верю. Хотя вроде арабы и заинтересованы, но они также не будут тут сорить деньгами. Вам слово уважаемый оппонент.
Molchyn
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 18:29

Re: Відкриття ринку землі прискорить зростання економіки...

  Molchyn написав:Хотел бы услышать от Вас один ответ. Если снизойдете. Что заставит агробаронов платить высокую цену за землю владельцам земли (простым селянам - в основном бедным людям)?

Любознательность должна быть вознаграждена.
Если произойдет то, чтого Вы так опасаетесь, то что сделает, как минимум, часть землевладельцев, которые не работают на своей земле сами? - правильно, банально продадут ненужный им актив, и найдут более интересный способ размещения полученных средств, чем давать их в долг под пару процентов (да, таково, в среднем, соотношение размера годовой аренды и цены гектара) бахматюкам. И что придется делать бахматюкам, чтобы этот процесс шел не так быстро? - попробуйте пофантазировать, дальнейшее развитие сюжета оставляется в качестве посильного домашнего задания пытливому читателю.
headshaker
 
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