Відкриття ринку землі прискорить зростання економіки...

Додано: Сер 31 жов, 2018 18:16

то уже давно приватизировано и имеет своих законных владельцев

смысл их соотношения - как для агробаронов, так и для владельцев земли, имеющих единственный способ получить хоть что-то за свою землю - сдать ее по смешным ставкам этим самым агробаронам

У НАС СЕЛЬХОЗЗЕМЛИ ПРИВАТИЗИРОВАНЫ? Не знал. Открыли мне глаза. Вы правы я совершенно бескорыстен в своих взглядах. Посыл мой был в том что как простые люди не получили ничего хорошего от приватизации 90-х так и от приватизации земли они получат - мизер! Но верить в хорошее просто необходимо - тут Вы снова правы.Хотел бы услышать от Вас один ответ. Если снизойдете. Что заставит агробаронов платить высокую цену за землю владельцам земли (простым селянам - в основном бедным людям)? Примеров много как селян дурят и обдирают (закупка молока, мяса...). Возможно Вы ждете что появится святой, который мечтает озолотить селян? Поведайте свою правду! Да и про иностранного инвестора (щедрого) я слабо верю. Хотя вроде арабы и заинтересованы, но они также не будут тут сорить деньгами. Вам слово уважаемый оппонент.