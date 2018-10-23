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Відкриття ринку землі прискорить зростання економіки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 31 жов, 2018 19:02
Денис Низалов. гаденыш продажный страны!!!!!!!!
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сова
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Додано: Сер 31 жов, 2018 19:10
headshaker написав: Surfer написав: headshaker написав:
Вы создадите преимущества не всему населению, а исключительно той его части, которая этот газ потребляет.
Очень любопытно. А есть часть на селения которая его не потребляет прямо лил опосредованно ? Большинство населения - потребители газа так или иначе. И всякие схемы "через бюджет" , который пилится нещадно как раз "исключительно малой", провластной, частью населения, почему то считающей себя привелигированной - лишь способ перевода денег из одних карманов в другие и решения собственных проблемм за чужой счет.
Большинство населения - возможно (хотя и этот тезис требует проверки). Но даже в рамках этой части населения потребление неравномерно. Имели
: всеобщее достояние.Можем получить
: распределение выгоды в пользу тех, кто больше это достояние потребляет.
Как человек, отказавшийся от использования газа, имею ощущение, что мне от этого Общего Достояния
хотят оставить вышепомянутый шиш. Найдете способ решения этой проблемы без выравнивания цен с мировыми - заходите, поговорим.
Или у Вас только аргументы в стиле рекламы одной малоприятной дамочки, которая за*рала инет заклинаниями про злочин?
а чем отапливаете? дровами? древесину покупаете по мировым ценам? нет? где моя часть пирога за это?
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Додано: Сер 31 жов, 2018 19:37
headshaker написав: Molchyn написав:
Хотел бы услышать от Вас один ответ. Если снизойдете. Что заставит агробаронов платить высокую цену за землю владельцам земли (простым селянам - в основном бедным людям)?
Любознательность должна быть вознаграждена.
Если произойдет то, чтого Вы так опасаетесь, то что сделает, как минимум, часть землевладельцев, которые не работают на своей земле сами? - правильно, банально продадут ненужный им актив, и найдут более интересный способ размещения полученных средств, чем давать их в долг под пару процентов (да, таково, в среднем, соотношение размера годовой аренды и цены гектара) бахматюкам. И что придется делать бахматюкам, чтобы этот процесс шел не так быстро? - попробуйте пофантазировать, дальнейшее развитие сюжета оставляется в качестве посильного домашнего задания пытливому читателю.
легко - хозяин пая хочет его продать, но там засеянное поле, поэтому продать сразу его нельзя. Ждем уборки урожая (не получаем ничего кроме арендной платы). Урожай убран, но арендатор приносит документ о том что он внес в землю удобрений на 100500 грн (хотя фактически и не вносил). Поэтому или продавай за свою цену - 100500 грн арендатору или компенсируй расходы. У хозяина кончается терпение и он обращается в суд. Зная продажность судей - как думаете в пользу кого будет решение? А если вдруг случится чудо и решение суда в пользу хозяина земли, то арендатору ничего не мешает подать апелляцию и всячески затягивать этот процесс пользуясь при этом землей. А там или ишак или падишах. Заметьте - я еще не привел откровенно криминальных вариантов развития событий. Поэтому прежде чем открывать рынок земли - нужно навести порядок в судебной и правоохранительной системах чтобы участники были защищены от махинаций и других противоправных действий. Иначе 90-е с перестрелками, отжимом и кидаловом снова вернутся. И пострадают больше всего - простые люди хозяева паев. И кстати - а что мешает сейчас поднять цену за аренду земли? Видимо тоже самое будет мешать и потом продать её не за копейки.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999
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