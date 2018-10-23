RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Відкриття ринку землі прискорить
зростання економіки...

Відкриття ринку землі прискорить зростання економіки...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 19:37

  headshaker написав:
  Molchyn написав:Хотел бы услышать от Вас один ответ. Если снизойдете. Что заставит агробаронов платить высокую цену за землю владельцам земли (простым селянам - в основном бедным людям)?

Любознательность должна быть вознаграждена.
Если произойдет то, чтого Вы так опасаетесь, то что сделает, как минимум, часть землевладельцев, которые не работают на своей земле сами? - правильно, банально продадут ненужный им актив, и найдут более интересный способ размещения полученных средств, чем давать их в долг под пару процентов (да, таково, в среднем, соотношение размера годовой аренды и цены гектара) бахматюкам. И что придется делать бахматюкам, чтобы этот процесс шел не так быстро? - попробуйте пофантазировать, дальнейшее развитие сюжета оставляется в качестве посильного домашнего задания пытливому читателю.

легко - хозяин пая хочет его продать, но там засеянное поле, поэтому продать сразу его нельзя. Ждем уборки урожая (не получаем ничего кроме арендной платы). Урожай убран, но арендатор приносит документ о том что он внес в землю удобрений на 100500 грн (хотя фактически и не вносил). Поэтому или продавай за свою цену - 100500 грн арендатору или компенсируй расходы. У хозяина кончается терпение и он обращается в суд. Зная продажность судей - как думаете в пользу кого будет решение? А если вдруг случится чудо и решение суда в пользу хозяина земли, то арендатору ничего не мешает подать апелляцию и всячески затягивать этот процесс пользуясь при этом землей. А там или ишак или падишах. Заметьте - я еще не привел откровенно криминальных вариантов развития событий. Поэтому прежде чем открывать рынок земли - нужно навести порядок в судебной и правоохранительной системах чтобы участники были защищены от махинаций и других противоправных действий. Иначе 90-е с перестрелками, отжимом и кидаловом снова вернутся. И пострадают больше всего - простые люди хозяева паев. И кстати - а что мешает сейчас поднять цену за аренду земли? Видимо тоже самое будет мешать и потом продать её не за копейки.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999
RomanTik
 
Повідомлень: 2095
З нами з: 06.01.16
Подякував: 4865 раз.
Подякували: 449 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 20:08

  сова написав:headshaker Нельзя продавать землю, в аренде фигня.

Почему? Только аргументированно.
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 22449
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1093 раз.
Подякували: 5026 раз.
 
Профіль
5
1
1
Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 20:48

Скажите, кто ине покажет ГДЕ мой надел земли, который мне полагается, как гражаднину Украины?
РОШЕН
ФУФЛО
swan forever
Аватар користувача
 
Повідомлень: 388
З нами з: 27.05.15
Подякував: 104 раз.
Подякували: 77 раз.
 
Профіль
  #<123
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Зростання ВВП України за 9 міс.-2018 становить 3,8% -...
R2 » Суб 27 жов, 2018 09:10
1 70
Переглянути останнє повідомлення
Суб 27 жов, 2018 09:10
sena_2008atp
Помічено інтенсивне зростання компаній МФО
R2 » Чет 25 жов, 2018 21:27
1 115
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 жов, 2018 11:14
maestro71
Україна стає серйозним гравцем на європейському ринку...
R2 » Вів 23 жов, 2018 15:48
2 139
Переглянути останнє повідомлення
Сер 24 жов, 2018 02:01
locustsucol

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (63199)
31.10.2018 21:32
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.