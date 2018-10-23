Відкриття ринку землі прискорить зростання економіки...
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Molchyn написав:Хотел бы услышать от Вас один ответ. Если снизойдете. Что заставит агробаронов платить высокую цену за землю владельцам земли (простым селянам - в основном бедным людям)?
Любознательность должна быть вознаграждена. Если произойдет то, чтого Вы так опасаетесь, то что сделает, как минимум, часть землевладельцев, которые не работают на своей земле сами? - правильно, банально продадут ненужный им актив, и найдут более интересный способ размещения полученных средств, чем давать их в долг под пару процентов (да, таково, в среднем, соотношение размера годовой аренды и цены гектара) бахматюкам. И что придется делать бахматюкам, чтобы этот процесс шел не так быстро? - попробуйте пофантазировать, дальнейшее развитие сюжета оставляется в качестве посильного домашнего задания пытливому читателю.
легко - хозяин пая хочет его продать, но там засеянное поле, поэтому продать сразу его нельзя. Ждем уборки урожая (не получаем ничего кроме арендной платы). Урожай убран, но арендатор приносит документ о том что он внес в землю удобрений на 100500 грн (хотя фактически и не вносил). Поэтому или продавай за свою цену - 100500 грн арендатору или компенсируй расходы. У хозяина кончается терпение и он обращается в суд. Зная продажность судей - как думаете в пользу кого будет решение? А если вдруг случится чудо и решение суда в пользу хозяина земли, то арендатору ничего не мешает подать апелляцию и всячески затягивать этот процесс пользуясь при этом землей. А там или ишак или падишах. Заметьте - я еще не привел откровенно криминальных вариантов развития событий. Поэтому прежде чем открывать рынок земли - нужно навести порядок в судебной и правоохранительной системах чтобы участники были защищены от махинаций и других противоправных действий. Иначе 90-е с перестрелками, отжимом и кидаловом снова вернутся. И пострадают больше всего - простые люди хозяева паев. И кстати - а что мешает сейчас поднять цену за аренду земли? Видимо тоже самое будет мешать и потом продать её не за копейки.
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Открытие рынка земли мне кажется мало чего нам хорошего принесет: Собственники продадут свои паи за бесценок тем же аграгриям, которые их сейчас арендуют, а те в свою очередь перепродадут международному капиталу (кто в схеме заработает как думаете). Аграрии выведут капиталы в офшоры а собственники паев купят себе по комнате в хрущевке.. Вырастут цены на недвижимость. Международный капитал засеет тут все семенами ГМО (новые технологии) и начнет продавать это в 3 раза дороже народу украины (супер высокие технологии ). Ну вот фактически и все... А у государства Украины мало что останется для инвесторов интересного в будущем..