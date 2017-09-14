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В американському порту розповіли, скільки витрачають на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 31 жов, 2018 05:56
Пропонуємо до обговорення:
Річковий порт Талса, що знаходиться в штаті Оклахома (США) і перевалює щорічно 2,5 млн т вантажів, витрачає не менше ніж 1 мільйон доларів на утримання бетонних доріг на своїй території.
Дивися повний текст В американському порту розповіли, скільки витрачають на бетонні дороги
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