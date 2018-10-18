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На фінансування безпеки дорожнього руху пропонують...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 31 жов, 2018 09:21
Пропонуємо до обговорення:
У парламенті зареєстровано урядовий 9244 проект закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо надходження та спрямування адміністративних штрафів за порушення законодавства у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху.
Дивися повний текст На фінансування безпеки дорожнього руху пропонують спрямовувати 50% штрафів
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Додано: Сер 31 жов, 2018 09:21
а почему не 100% ? :-)
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