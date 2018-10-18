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"Укрпошта" за 9 місяців
отримала півмільярда збитку

"Укрпошта" за 9 місяців отримала півмільярда збитку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 09:26

"Укрпошта" за 9 місяців отримала півмільярда збитку

Пропонуємо до обговорення:
Чистий збиток державного ПАТ "Укрпошта" за 9 місяців 2018 року склав 514 млн грн, що на 24% (на 99 млн грн) більше порівняно з аналогічним періодом минулого року (415 млн грн).

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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 09:26

Це показник діяльності "ефективного менеджера",якого призначив гроцман.Навмисно банкрутять,щоб купить за копійки.
sena_2008atp
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