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"Укрпошта" за 9 місяців отримала півмільярда збитку
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Додано: Сер 31 жов, 2018 09:26
Пропонуємо до обговорення:
Чистий збиток державного ПАТ "Укрпошта" за 9 місяців 2018 року склав 514 млн грн, що на 24% (на 99 млн грн) більше порівняно з аналогічним періодом минулого року (415 млн грн).
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Додано: Сер 31 жов, 2018 09:26
Це показник діяльності "ефективного менеджера",якого призначив гроцман.Навмисно банкрутять,щоб купить за копійки.
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