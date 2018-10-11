З 1 листопада вводиться платне бронювання місць.
Дивися повний текст BlaBlaCar запроваджує платні послуги для пасажирів.
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Додано: Сер 31 жов, 2018 09:38
BlaBlaCar запроваджує платні послуги для пасажирів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст BlaBlaCar запроваджує платні послуги для пасажирів.
Додано: Сер 31 жов, 2018 09:38
Надо было назвать статью - BlaBlaCar стреляют сами себе в ногу. Вот до чего доводит жадность! BlaBlaCar сами убиваю смысл и концепцию своего сервиса, а именно поиск более дешевого и удобного варианта путешествий, просто делая противоположное -увеличивая их стоимость....
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