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BlaBlaCar запроваджує
платні послуги для пасажирів

BlaBlaCar запроваджує платні послуги для пасажирів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 09:38

BlaBlaCar запроваджує платні послуги для пасажирів

Пропонуємо до обговорення:
З 1 листопада вводиться платне бронювання місць.

Дивися повний текст BlaBlaCar запроваджує платні послуги для пасажирів.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 09:38

Надо было назвать статью - BlaBlaCar стреляют сами себе в ногу. Вот до чего доводит жадность! BlaBlaCar сами убиваю смысл и концепцию своего сервиса, а именно поиск более дешевого и удобного варианта путешествий, просто делая противоположное -увеличивая их стоимость....
Ferox
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 11:51

Удалил прямую ссылку на Бла-бла-кар, как отныне бесполезную.
Умные зарабатывают на рекламе, жадные теряют рынок
antey1969
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