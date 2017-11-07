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Менеджер по работе с клиентами
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Вакансії фінансових спеціальностей: бухгалтер, економіст, фінансист, касир, головний бухгалтер, фінансовий директор. Завжди свіжі вакансії!
Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 09:54

Менеджер по работе с клиентами

В компанию в сфере финансов требуется удаленный личный помощник, бизнес-ассистент

Требования: Муж., от 22 до 35 лет. Грамотность, способность обучаться, уверенное владение ПК, креативность, коммуникабельность, доброжелательность, ответственность.

Обязанности: сопровождение клиентской базы, обработка входящей и исходящей корреспонденции, общение с клиентами в переписке

Условия: Высшее образование/неоконченное высшее образование, очень уверенный пользователь MS Office: PowerPoint, Excel, Word, Google таблицы, аккуратность, внимательность к деталям, ответственность.
Готовность быть на связи. Работа из дома, гибкий график

Работа только с уже существующими клиентами. Продавать, покупать, искать клиентов, вкладывать свои деньги НЕ НУЖНО

При заинтересованности отправьте краткое резюме на почту silverfin@i.ua
silverfin
 
Повідомлень: 1
З нами з: 31.10.18
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