Менеджер по работе с клиентами

В компанию в сфере финансов требуется удаленный личный помощник, бизнес-ассистент
Требования: Муж., от 22 до 35 лет. Грамотность, способность обучаться, уверенное владение ПК, креативность, коммуникабельность, доброжелательность, ответственность.
Обязанности: сопровождение клиентской базы, обработка входящей и исходящей корреспонденции, общение с клиентами в переписке
Условия: Высшее образование/неоконченное высшее образование, очень уверенный пользователь MS Office: PowerPoint, Excel, Word, Google таблицы, аккуратность, внимательность к деталям, ответственность.
Готовность быть на связи. Работа из дома, гибкий график
Работа только с уже существующими клиентами. Продавать, покупать, искать клиентов, вкладывать свои деньги НЕ НУЖНО
При заинтересованности отправьте краткое резюме на почту silverfin@i.ua