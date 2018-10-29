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Штрафи і конфіскація авто: придумали новий спосіб...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 31 жов, 2018 11:57
Пропонуємо до обговорення:
Такою ідеєю найбільше обурилися легальні служби таксі.
Дивися повний текст Штрафи і конфіскація авто: придумали новий спосіб боротьби з нелегальними таксі
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Додано: Сер 31 жов, 2018 11:57
Грязные ручёнки тянутся и сюда....
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anton_gms
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