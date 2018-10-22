Такою ідеєю найбільше обурилися легальні служби таксі.
Дивися повний текст Штрафи і конфіскація авто: придумали новий спосіб боротьби з нелегальними таксі.
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Додано: Сер 31 жов, 2018 11:57
Штрафи і конфіскація авто: придумали новий спосіб...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Штрафи і конфіскація авто: придумали новий спосіб боротьби з нелегальними таксі.
Додано: Сер 31 жов, 2018 14:17
"профсоюз" "таксистов" протестирует против наказания чуваков без лицензии "те по сути не таксистов" Страна идиотов.
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