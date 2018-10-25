Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час відкриття Kyiv Smart City Forum 2018.
Дивися повний текст Кличко пояснив, як працюватиме електронний квиток.
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Додано: Сер 31 жов, 2018 13:48
Кличко пояснив, як працюватиме електронний квиток
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кличко пояснив, як працюватиме електронний квиток.
Додано: Сер 31 жов, 2018 14:10
В Париже, например, сделают бесплатным весь общественный транспорт. Почему бы нашему уважаемому меру не перенять такой опыт?
Додано: Сер 31 жов, 2018 14:15
Re: Кличко пояснив, як працюватиме електронний квиток
А что будут делать те кто купит сие счастье, а в транспорте валидатора не окажется, или он не будет работать?
Додано: Сер 31 жов, 2018 14:17
Уже не сделают. Ибо народ там, несмотря на засилье гостей с африки, посмекалистей украинских совков. Там сразу подсчитали, что бесплатный транспорт это +2-5% ко всем налогам горожан и отклонили эту идею. Это только у нас бесплатное воспринимается, как 'бог послал', связь "где-то прибыло- где-то убыло" у совков отсутствует.
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