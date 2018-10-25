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Кличко пояснив, як працюватиме
електронний квиток

Кличко пояснив, як працюватиме електронний квиток
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 13:48

Кличко пояснив, як працюватиме електронний квиток

Пропонуємо до обговорення:
Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час відкриття Kyiv Smart City Forum 2018.

Дивися повний текст Кличко пояснив, як працюватиме електронний квиток.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 13:48

а кто объснит объяснения Кличка?... :)
Cler
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 14:10

В Париже, например, сделают бесплатным весь общественный транспорт. Почему бы нашему уважаемому меру не перенять такой опыт?
papazina
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 14:15

Re: Кличко пояснив, як працюватиме електронний квиток

А что будут делать те кто купит сие счастье, а в транспорте валидатора не окажется, или он не будет работать?
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 14:17

  papazina написав:В Париже, например, сделают бесплатным весь общественный транспорт. Почему бы нашему уважаемому меру не перенять такой опыт?


Уже не сделают. Ибо народ там, несмотря на засилье гостей с африки, посмекалистей украинских совков. Там сразу подсчитали, что бесплатный транспорт это +2-5% ко всем налогам горожан и отклонили эту идею. Это только у нас бесплатное воспринимается, как 'бог послал', связь "где-то прибыло- где-то убыло" у совков отсутствует.
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