|
|
Російські мільйонери зберігають в РФ менше третини...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 31 жов, 2018 13:50
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє РБК з посиланням на дослідження компанії Frank RG, присвячене сегменту private banking в РФ.
Дивися повний текст Російські мільйонери зберігають в РФ менше третини заощаджень
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 85341
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 120 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 31 жов, 2018 13:50
а украинские больше 1/3?...
-
Cler
-
-
- Повідомлень: 2472
- З нами з: 15.07.14
- Подякував: 169 раз.
- Подякували: 660 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|7
|328
|
Вів 23 жов, 2018 15:47
galex
|
|2
|166
|
Пон 22 жов, 2018 12:36
сова
|
|1
|74
|
Нед 21 жов, 2018 22:27
Juna