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Російські мільйонери зберігають
в РФ менше третини...

Російські мільйонери зберігають в РФ менше третини...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 13:50

Російські мільйонери зберігають в РФ менше третини...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє РБК з посиланням на дослідження компанії Frank RG, присвячене сегменту private banking в РФ.

Дивися повний текст Російські мільйонери зберігають в РФ менше третини заощаджень.
R2
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а украинские больше 1/3?...
Cler
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RomanTik
 
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