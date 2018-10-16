Про це повідомляє РБК з посиланням на дослідження компанії Frank RG, присвячене сегменту private banking в РФ.
Дивися повний текст Російські мільйонери зберігають в РФ менше третини заощаджень.
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Додано: Сер 31 жов, 2018 13:50
Російські мільйонери зберігають в РФ менше третини...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Російські мільйонери зберігають в РФ менше третини заощаджень.
Додано: Сер 31 жов, 2018 14:44
Cler в знаменателе - больше.
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