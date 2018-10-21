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Українці стали частіше
відвідувати Грузію

Українці стали частіше відвідувати Грузію
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 14:18

Українці стали частіше відвідувати Грузію

Пропонуємо до обговорення:
Україна залишається в числі десяти країн, звідки до Грузії приїжджає найбільша кількість візитерів.

Дивися повний текст Українці стали частіше відвідувати Грузію.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 14:18

был кто-то летом? Мне Болгария уже надоела немного, может вот в Грузию летом?
Kripo
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