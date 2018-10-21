Україна залишається в числі десяти країн, звідки до Грузії приїжджає найбільша кількість візитерів.
Дивися повний текст Українці стали частіше відвідувати Грузію.
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Додано: Сер 31 жов, 2018 14:18
Українці стали частіше відвідувати Грузію
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Дивися повний текст Українці стали частіше відвідувати Грузію.
Додано: Сер 31 жов, 2018 14:18
был кто-то летом? Мне Болгария уже надоела немного, может вот в Грузию летом?
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