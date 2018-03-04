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Супрун назвала розмір боргу
перед українськими медиками

Супрун назвала розмір боргу перед українськими медиками
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 14:24

Супрун назвала розмір боргу перед українськими медиками

Пропонуємо до обговорення:
На погашення заборгованості із заробітної плати працівникам медицини потрібно півтора мільярда гривень.

Дивися повний текст Супрун назвала розмір боргу перед українськими медиками.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 14:24

Их финансирование будет переложено полностью на местный бюджет под эгидой сбора страховых средств?
Kudrjavuy
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