На погашення заборгованості із заробітної плати працівникам медицини потрібно півтора мільярда гривень.
Дивися повний текст Супрун назвала розмір боргу перед українськими медиками.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 31 жов, 2018 14:24
Супрун назвала розмір боргу перед українськими медиками
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Супрун назвала розмір боргу перед українськими медиками.
Додано: Сер 31 жов, 2018 14:24
Их финансирование будет переложено полностью на местный бюджет под эгидой сбора страховых средств?
|