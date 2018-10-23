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Україна купила ядерного палива на $307 мільйонів - 68%...
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Додано: Сер 31 жов, 2018 14:39
Пропонуємо до обговорення:
Україна в січні-серпні 2018 року імпортувала тепловиділяючі збірки, які є паливом для атомних електростанцій, на загальну суму 307 млн дол., повідомляє Державна служба статистики.
Дивися повний текст Україна купила ядерного палива на $307 мільйонів - 68% поставок з Росії
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Додано: Сер 31 жов, 2018 14:39
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